2 Kardeşin Hayaliyle Yola Çıkan Ünlü Patronlar, 20 Milyon Lira Yatırımla Akrep Çiftliği Kurdu

Türkiye'nin önde gelen birçok iş insanı, birikim ve yeteneklerini 'akrep çiftliği' projesinde birleştirdi. İş dünyasının önde gelen 40 ismi bir araya gelerek, Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi ülkelerle iş birliği içerisinde 20 milyon liralık yatırımla akrep çiftliği kurdu. Tesiste elde edilecek panzehir, TSK'nın yanı sıra birçok ülke ordusu tarafından kullanılacak.

PANZEHİR ELDE EDİLECEK

Aralarında Akın Kozanoğlu, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Tofaş'ın eski CEO'su Ali Pandır, Temsa'nın eski CEO'su Mehmet Buldurgan'ın bulunduğu birçok ünlü iş insanını bir araya getiren çiftlik, Eskişehir'de üretime geçti. 40 kişilik yatırımcı kadrosu, ilk etapta çiftliğe 20 milyon TL yatırdı. Çiftlikte, küresel ilaç ve kozmetik sektörü için önemli bir hammadde kaynağı olan akrep zehiri üretilecek. Aynı zamanda Türk askerini de akrep sokmalarına karşı koruyacak olan panzehir elde edilecek. Halen çiftlikte bulunan binlerce akrep Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden elle toplanıyor ve üremeleri sağlanıyor.

İKİ KARDEŞİN HAYALİ

Farklı sektörlerden iş insanlarını buluşturan proje, yıllardır geçimlerini akrep toplayarak sağlayan Şanlıurfalı iki kardeşin hayalleri ile start aldı. Projelerini 'Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık A.Ş.'ye sunan kardeşlere olumlu dönüş yapılmasıyla yatırım süreci başladı. Şirket Ortağım Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, "Bu ağ 4 yıldır faaliyette. 6 ortağız ama bunun dışında farklı yatırımcılarımız var. Hayvan kaynaklı zehirlenmelere çare olmak için yola çıktık. Türkiye'de bunu yapan bir kurum yok. Devlet de yerlileşme konusuna uyduğu için yatırımı destekliyor. İlaç üretimimiz başladı ve gelecek sene satışa çıkacak" dedi.

7 DÖNÜME KURULDU

Sabah gazetesinde yer akan habere göre; Eskişehir Sanayi Bölgesi'nde 7 dönüm alan üzerine kurulan Alternative Biological Laboratories (ALBILA) Serum ve Biyolojik Ürünler tesislerinde, akrep zehri anti serum haline getirilerek ihraç edilecek. Litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan zehri birçok ülke ordusu için alıyor. Şanlıurfa ve çevre illerinde bulunan Androctonus Crassicauda türü akreplerin zehri, üniversite-sanayi iş birliğiyle anti serum haline getirilecek.

BİRÇOK ÜLKE ORDUSU İÇİN ALIM YAPACAK

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan patronlar, şu bilgileri verdi: "Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi hayvan zehirinde uzman ülkelerle işbirliğine gittik. Az sayıda ülkede bu yatırırım var. Doğada vatanını koruyan Mehmetçik için de bu panzehir çok önemli. Başka ülkelerin ordularına da satış yapacağız." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) bakımları ve sağımları yapılan akreplerle yine üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve cerrahi deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezinde fare ile tavşan deneyleri yapılıyor. Buna ek olarak ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Mealsek Yüksek Okulu ve Mahmudiye ilçesindeki ALBILA'ya ait atların bakımları gerçekleşiyor.