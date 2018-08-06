2 Bin Yıllık 6 Heykel Günışığına Kavuştu
Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunan Magnesia antik kentinde Batı Anadolu Grubu desteğiyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarında beşi kadın biri erkek olmak üzere toplam 6 heykel bir arada ortaya çıkarıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunan Magnesia antik kentinde Batı Anadolu Grubu desteğiyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarında beşi kadın biri erkek olmak üzere toplam 6 heykel bir arada ortaya çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com