2 Bin Yıllık 6 Heykel Günışığına Kavuştu

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunan Magnesia antik kentinde Batı Anadolu Grubu desteğiyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarında beşi kadın biri erkek olmak üzere toplam 6 heykel bir arada ortaya çıkarıldı.

2 Bin Yıllık 6 Heykel Günışığına Kavuştu

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunan Magnesia antik kentinde Batı Anadolu Grubu desteğiyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarında beşi kadın biri erkek olmak üzere toplam 6 heykel bir arada ortaya çıkarıldı.

Kaynak: Dunya.com

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