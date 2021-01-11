2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi

11.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:18

Abone sayısı 200 binden fazla olan elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerine ilişkin fesih başvuruları, 26 Ekim 2020'den bu yana e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilebiliyor. Uygulamadan 2,5 ayda 115 bin 286 abone yararlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ilişkin aboneliklerin iptali 26 Ekim 2020'den itibaren e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 115 bin 286 abone, fesih işlemi için e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulundu.

ÜCRETLENDİRME 24 SAAT İÇİNDE DURDURULUYOR

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durduruluyor. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, bayilere gitmek, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden başvurusunu yapabiliyor.

İNSAN TEMASI OLMADAN İPTAL EDİLEBİLİYOR

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Yeni uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabiliyor. İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü oldu.

2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence İlker Başbuğ Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 17:18:13. #1.15#
title