19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor



Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası, yarın Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 5 Balkan ülkesinden 60 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Müsabakalar, perşembe günü düzenlenecek olan madalya töreni ile sona erecek.

Kaynak: DHA

- Ankara