19 Mayıs'ta kargolar mı? Kargolar 19 Mayıs'ta açık mı 2021? Yarın kargolar açık mı, kapalı mı?
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19 Mayıs'ta kargolar mı? Kargolar 19 Mayıs'ta açık mı 2021? Yarın kargolar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs'ta kargolar mı? Kargolar 19 Mayıs'ta açık mı 2021? Yarın kargolar açık mı, kapalı mı?
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19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle birçok kişinin merak ettiği 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? sorusu gündeme geldi. 19 Mayıs günü kargoların çalışıp çalışmayacağıyla ilgili birçok kişi internetten aramada bulundu. Peki 19 Mayıs günü kargolar açık mı? 19 Mayıs günü kargolar çalışıyor mu?

Son günlerde gelen yasakların ardından 19 Mayıs 2021 tarihinin resmi tatil olmasıyla birlikte birçok kişinin merak ettiği konu kargoların açık olup, olmayacağı oldu. İç işleri bakanlığından yayınlanan genelgeyle birlikte kargoların açık olup, olmamasıyla ilgili kesin bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde kargo şirketlerinin çalışıp çalışmaması kendi insiyatiflerinde olup. Normal mesai saatlerinin çalışmasına engel oluşturabilecek bir durum bulunmamaktadır.

İç İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar istisna kapsamında olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.

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19 Mayıs'ta kargolar mı? Kargolar 19 Mayıs'ta açık mı 2021? Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? - Haberler
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