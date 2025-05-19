19 MAYIS ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın BUGÜN ne kadar? Altın tekrar yükselecek mi?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 19 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 19 Mayıs Pazartesi gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 12:33 itibariyle yüzde 1,18 değer kazanarak 4046,38'den işlem görüyor.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın BUGÜN ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 12:33 itibariyle yüzde 1,38 artarak 6572,35'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 12:33 itibariyle yüzde 1,38 artarak 13144,70'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 12:33 itibariyle yüzde 1,38 artarak 26248,83'ten işlem görüyor.

Gram altın kaç TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 12:33 itibariyle yüzde 1,13 değer kazanarak 3239,81'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4102.5 liradan alınırken 4151 liradan satılıyor.