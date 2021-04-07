18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı

Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, Trabzonspor maçına damga vurduktan sonra açıklamalarda bulundu. Maçta 10 kurtarış yapan Alemdar, son kurtarışın ardından güçsüz düştü. Trabzonspor cephesinin tebrik ettiği genç file bekçisi, "Maç sonunda kimsenin gücü kalmadı artık. Şekerim düştü sanırım. Hakem düdüğü çalınca kendimi yere attım" dedi.

EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

Süper Lig 33. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayserispor'da, kaleci Doğan Alemdar'ın performansı karşılaşmaya damga vurdu. Maç boyunca 10 kurtarışa imza atan ve bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçını oynayan 18 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

"UĞURCAN TEBRİK ETTİ"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın kendisini tebrik ettiğini söyleyen Alemdar, "Çok güzel bir duygu buradan puanla ayrılmak. Ligde kalma adına önemli bir puan. Uğurcan Çakır gibi ben de iyi yerlere gelmeyi isterim. Uğurcan abi Türkiye'nin bir numaralı kalecisi. Tebrik etti. 1 puanı takım olarak aldık" dedi.

"SANIRIM ŞEKERİM DÜŞTÜ"

Maçın son anlarındaki kurtarışında başının döndüğünü söyleyen genç kaleci, "Son kurtarışta biraz başım döndü, şekerim düştü sanırım. Maçın sonunda artık kimsenin gücü kalmadı. Kendimi yere attım ve hakem de son düdüğü çaldı. Üstüne koyarak devam etmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.