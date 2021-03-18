18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:25
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da trafik polisleri ilçenin tarihi ve turistik mekanlarında Mehmet Akif Ersoy'un şiirini seslendirdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da trafik polisleri ilçenin tarihi ve turistik mekanlarında Mehmet Akif Ersoy'un şiirini seslendirdi.

Darende ilçesinde görevli trafik polislerinin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü anısına Mehmet Akif Ersoy'un "Asım/Çanakkale Şehitlerine" şirini seslendirdiği klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Çanakkale Savaşında şehit olan Darendelilerin isimlerinin yazılı olduğu Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı'nda çekilen klip, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kale ilçesinde ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü dolaysıyla Kale Müftülüğü tarafından Kale Merkez Camiinde mevlit okutuldu.

Öğle namazı öncesi düzenlenen program da Kuran-ı Kerim tilavetinin akabinde Mevlid-i Şerif okunarak, şehitler için dua edildi.

Programa Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Safa Burak Kıyat, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Demet Akalın Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:35:20. #1.16#
title