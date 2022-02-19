18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) ev sahipliğinde Ankara'da 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda görev yapacak uluslararası hakem ve gözlemcilerin eğitim semineri, Ankara'da başladı.

THF'den yapılan açıklamaya göre, seminere 2'si Türk, 7 çift hakem ile ayrıca yine 2'si Türk delege olmak üzere 5 uluslararası gözlemci katılıyor.

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari, seminerde maçlarla ilgili sistematik bilgileri aktardı.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından da destek verilen şampiyona için, IHF eğitimcileri ile Danimarka'dan Martin Gjeding de lektör olarak gönderildi. Martin Gjeding, müsabaka öncesi kural bilgileri aktarımı yaparken, IHF Hakem Kurulu'nun almış olduğu karar ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Seminer, yarın sona erecek.

18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda maçlar 21 Şubat Pazartesi günü başlayacak.