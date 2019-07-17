17 Temmuz Dünya Emoji Günü: Evrensel dil 'emoji' neden bugün kutlanıyor? Fikir babası kim?

17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Pazarlama unsuru olarak yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza girip, zamanla ana dilimizle rekabet edecek kadar yaygınlaştı, kelimelerin hatta cümlelerin yerini aldılar.

Gülen yüzden şaşkın bir ifadeye, hayaletten pizzaya kadar 3 bin görselden oluşan, başlı başına yeni bir dil oldu emojiler. Hem de evrensel bir dil. Euronews.com'da Görüntüle