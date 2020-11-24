17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşması gereken Çorum FK, 17 futbolcusu koronavirüse yakalandığı için maça çıkamayacak. Bu nedenle 2. Lig ekibi, Altınordu maçında hükmen yenik sayılacaklar.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'nin 17 sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve karantina sürecinin devam etmesi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın İzmir'de oynanması planlanan Altınordu maçına çıkamayacağı bildirildi.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, yaptığı yazılı açıklamada, 7-8 Kasım'da yapılan Kovid-19 test sonuçlarından dolayı gruplarında Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarının ertelendiğini hatırlattı.

"AMACIMIZ ERZİNCANSPOR MAÇINA EN AZ EKSİKLE ÇIKMAKTIR"

Daha sonra yeniden test yapıldığını ve 24 futbolcunun 17'sinin testinin pozitif çıktığını aktaran Baydur, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Amacımız karantinası devam eden oyuncularımızın gerek tedavileri, gerekse bireysel antrenmanlarını aksatmadan 29 Kasım'da Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta karşılaşacağımız Anagold 24 Erzincanspor maçına en az eksikle çıkmaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan