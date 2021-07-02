16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı
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16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı

SonDakika.com - Haberler | Gamegar

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan Max Hayden, pandemi esnasında yaşanan üretim kıtlığını fırsat bilip PS5, Xbox ve Pokemon kartlarının satışından 1.7 milyon dolar kazandı.

16 yaşındaki New Jersey'li lise öğrencisi Max Hayden, düşük fiyattan aldığı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'leri yüksek fiyattan satarak büyük kazanç elde etti. COVID-19 pandemisi nedeniyle üretiminde aksaklıklar yaşanan yeni nesil konsolları satmasının yanı sıra halter, dış mekan ısıtıcıları ve Pokemon kartları gibi birçok ürünün satışını gerçekleştiren Hayden, 2020 yılında 1.7 milyon dolarlık satış yaptı.

WALL STREET JOURNAL'A KONUŞTU

Wall Street Journal ile bir röportaj gerçekleştiren Max Hayden, 2020'de düzinelerce PS5 ve Series X/S konsolunu, bin dolara sattığını söyledi. Hem PS5 hem de Xbox Series X/S, resmi satış fiyatları ise 500 dolar olarak kayıtlarda yer alıyor. Hayden, 2020 yılında elde ettiği bu kârıyla satışlarını güçlendirmek adına bir depo alanı kiraladığını da belirtti. Ayrıca, Hayden iki arkadaşını paketlemeye yardımcı olmaları için saati 15 dolardan çalıştırıyor.

16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarından 1.7 milyon dolar kazandı

TOPLAM 1.7 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI

Max Hayden bütün bu satışların toplamında 2020 yılını 1.7 milyon dolarlık satış rakamıyla tamamladı ve 110 bin dolar kâr elde etti. Genç girişimci, yaşanan bu tedarik sıkıntısının 2021 yılında da süreceğini ve bu yılı daha iyi bir kazançla kapatacağına inandığını da belirtti.

PANDEMİDE OYUN KONSOLLARI RAĞBET GÖRDÜ

Pandemi şartları milyonlarca insanı evde kalmayı zorladı, çoğu insan boş zamanını değerlendirmek isteyen kişiler, oyun konsollarına ve oyun dünyasına yöneldi. Bu da, oyun sektörü açısından büyük bir yükselişin destekleyicisi oldu.

Koronavirüs tedbirlerinin dünya genelinde normale dönmesi ile yeniden seri üretime başlayan Xbox ve PlayStation fabrikaları, üretim aşamasını da hızlandırdı. Konsol geliştiricileri 2022 yılına kadar bu durumu düzelteceklerini söylediler.

16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı

Kaynak: SonDakika.com

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