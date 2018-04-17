- Kongreden detaylar

Fransa eski milli futbolcusu Christian Karembeu'nun konuşması

Dünya Anti-Doping Ajansı Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Sir Craig Reedie'nin konuşması

VisitScotland Etkinlik Direktörü Paul Bush'un konuşması

Muhammed bin Raşid el Maktum Sporda Yaratıcılık Ödülleri'nden Sorumlu Genel Sekreter Moaza el Marri'nin röportajı

15-20 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Medya Sponsoru olduğu 16. SportAccord Kongresi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Centara Grand and Bangkok Kongre Merkezi'nde devam ediyor.