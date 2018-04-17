16. Sportaccord Kongresi
- Kongreden detaylar Fransa eski milli futbolcusu Christian Karembeu'nun konuşması Dünya Anti-Doping Ajansı Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Sir Craig Reedie'nin konuşması VisitScotland Etkinlik Direktörü Paul Bush'un konuşması Muhammed bin Raşid el Maktum Sporda...
- Kongreden detaylar
Fransa eski milli futbolcusu Christian Karembeu'nun konuşması
Dünya Anti-Doping Ajansı Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Sir Craig Reedie'nin konuşması
VisitScotland Etkinlik Direktörü Paul Bush'un konuşması
Muhammed bin Raşid el Maktum Sporda Yaratıcılık Ödülleri'nden Sorumlu Genel Sekreter Moaza el Marri'nin röportajı
15-20 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Medya Sponsoru olduğu 16. SportAccord Kongresi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Centara Grand and Bangkok Kongre Merkezi'nde devam ediyor.