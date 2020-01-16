16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi
FENERBAHÇEŞike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.
FENERBAHÇE
Şike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.Sarı lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY- Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU18.00 Antalyaspor - Göztepe20.30 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYIGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.
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20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona