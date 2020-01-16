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16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇEŞike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.

16.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:34
16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

Şike kumpası davasının görülmesine Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.

Sarı lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY- Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU18.00 Antalyaspor - Göztepe20.30 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYIGençlik ve Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.

BASKETBOLTHY EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona


Kaynak: DHA
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