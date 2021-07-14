15 yaşındaki genç, Fortnite turnuvasından 75 bin dolar kazandı!

Kanadalı espor oyuncusu Vincent Fortin, her yıl düzenlenen Fortnite All-Stars turnuvasında büyük isimleri yenerek 75 bin dolarlık (yaklaşık 650 bin TL) ödülün sahibi oldu. Genç yetenek turnuvanın ardından Team 33 organizasyonu ile anlaşma imzaladı.

Fortnite All-Stars turnuvasında büyük bir başarıya imza atan 15 yaşındaki Kanadalı espor oyuncusu Vincent Fortin, turnuvada yer alan üst düzey oyuncuları yenerek 75 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Profesyonel arenada "PaMstou" olarak bilinen genç oyuncu, 26 Haziran'da düzenlenen Fortnite All-Stars turnuvasını kazanarak oyun dünyasını şok etti. Bu şampiyonluktan önce Fortin'ın büyük bir turnuva başarısı bulunmuyordu. All-Stars turnuvasında Faze Dubs, NRG clix ve Bugha gibi büyük isimleri yenerek 75 bin dolarlık büyük ödüle ulaşan Fortin, turnuvadaki performansını izleyen birçok espor organizasyonundan teklif aldı.

TEAM 33 İLE ANLAŞMA İMZALADI

Turnuvanın ardından gelen teklifleri değerlendiren Vincent Fortin, Team 33 organizasyonu ile anlaşma imzaladı. Espor sahnesine yeni adım atmış olan Team 33, hatırlanacağı üzere 8 yaşındaki Joseph Deen ile 33 bin dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Organizasyonun genel vizyonu genç yetenekleri bünyesine dahil edip uzun soluklu bir sözleşme teklif etmek üzerine kurulu olduğu görülüyor.

Team 33'ün CEO'su Tyler Gallagher, PRNewswire'daki bir basın açıklamasında yapılan anlaşma hakkında şunları söyledi:

"KUZEY AMERİKA'DAKİ EN İYİ 3 FORTNITE TAKIMINDAN BİRİ OLACAĞIZ"

"Vincent'ı Team 33'e imzalama fırsatından dolayı çok onur duyduk ve şaşırdık. Fortnite All-Stars turnuvası sırasında onu yakından takip ettik ve performansından çok etkilendik. Vincent ile yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz ve bundan eminiz. Vincent dahil mevcut ekibimizle bu yıl NA'daki En İyi 3 Fortnite takımından biri olacağız."

Team 33, yaklaşan turnuvalar öncesi ekibini geliştirmeye ve eğitmeye odaklandıklarını ve Fortnite kadrosunun resmi olarak tamamlandığını duyurdu. 8 yaşındaki Joseph Deen ve 15 yaşındaki Vincent Fortin'ın turnuvalarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Her geçen yıl esporun popülaritesindeki sürekli yükseliş, Fortin gibi birçok genç oyunucuyu profesyonel arenaya dahil edecek. Günümüzde her zamankinden daha fazla insanın video oyunu oynaması, oyun sektörünü büyük ölçüde büyük bir pazar haline getirdi ve gençler kendilerine artık bu alanda iş imkanı bulabiliyor.