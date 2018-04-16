Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, "Bu ülkede FETÖ'cüler gibi projelendirmiş olanlar, birileri tarafından başka başkentlerde Türkiye'yi yönetmek için güdümlenenler 15 Temmuz gecesi bu milletin tarihine, imanına ve kaderine toslayarak darmadağın oldular." dedi.

Küçükyılmaz, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Yeniden Diriliş Konferansı"na konuşmacı olarak katıldı.

BEÜ salonunda düzenlenen konferansta konuşan Küçükyılmaz, tarihin hızla akan bir nehir gibi olduğunu, insanların ise bu nehrin içinde yüzerek ayakta kalmaya çalışırken aynı anda etrafında olup bitenlere de dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bu toprakları geleceğe tertemiz bir miras olarak bırakmak gibi bir görevlerinin olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede FETÖ'cüler gibi projelendirmiş olanlar, birileri tarafından başka başkentlerde Türkiye'yi yönetmek için güdümlenenler 15 Temmuz gecesi bu milletin tarihine, imanına ve kaderine toslayarak darmadağın oldular. Birilerinin hazırladığı projelerin bu ülkede maya tutacağını zannettiler. O kadar sağlam ve matematiksel projeler yaptılar. Türkiye'de orduyu teslim aldıklarını zannediyorlardı. O Pensilvanya'daki şarlatan rüyalar gördüğünü söylüyordu. Rüyada güya Peygamber Efendimiz bu ülkeyi filancalara verin demişti ve Türkiye'yi de onlar vermişti. Buna o kadar körü körüne iman ettiler ve bunu da dünyevi şartlarda matematiksel gerekçelerle projelendirdiler ki 15 Temmuz gecesi milletin iradesine gelip tosladıklarında büyük bir şaşkınlığa düştüler."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, yakın geçmişte milletçe büyük bir felaketi def ettiklerini belirtti.

Yardım, "Bu milletin kahraman evlatları 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına ve darbeci zihniyete fırsat vermedi. Tanklar, tüfekler, F-16'lar helikopterler ile millet ve ülkemizin İstiklal ve istikbalimize saldıranlar milletin cesurca karşı durması ile yenilgiye uğradılar." diye konuştu.