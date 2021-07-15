15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması, Antalya'da düzenlendi
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15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması, Antalya'da düzenlendi

15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması, Antalya'da düzenlendi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Antalya Okçular Tekkesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması düzenlendi.

Antalya Okçular Tekkesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının desteklediği "Antalya'nın hanımları ata sporlarına sahip çıkıyor" projesi kapsamında Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu ve Akdeniz İslami İlimler Derneği iş birliğiyle Antalya Okçular Tekkesi tesislerinde gerçekleştirilen yarışmaya 15 kadın sporcu katıldı.

Yarışmada, 20 metre mesafeden atışlar tamamlandıktan sonra 15 Temmuz şehitleri adına dualı atış talimi gerçekleştirildi.

Yarışmanın sonunda sporculara belge ve ödüller verildi.

Ödül töreninin ardından konuşan Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, diğer yarışmalardan farklı olarak bu etkinliğe sadece kadın okçuların katıldığını söyledi.

15 Temmuz şehitlerini andıkları yarışmada kaybedenin olmadığını dile getiren Uçar, "Yarışmanın ardından şehitlerimiz adına Allah rızası için dua ile ok atıldı. Çok kısa bir süre içinde bu yarışmaya hazırlanan kadın kemankeşlerimizin en büyük motivasyonu, 15 Temmuz ruhunu tekrar yaşamaktır." ifadelerini kullandı.

Programa destek veren İçişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliğine teşekkür eden Uçar, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere milli fetih sloganımız 'Biz insanları kula kul olmaktan kurtarıp, Allah'a kul etmek için geldik.' sözüdür. Ümmetin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi özüne döndüren ve rükudan başka kimsenin önünde eğilmeyin düsturu hepimizin ruhunu dipdiri tutmaktadır. Kadın kemankeşlerimizin bugünkü azim ve heyecanları bu ruhun bir yansımasıdır. Antalya Okçular Tekkesi Derneği ve Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu olarak tüm faaliyetlerimizi bu diriliş ruhu ile şekillendirmekteyiz."

Kendilerine öncülük yapıp, destek veren Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a da teşekkür eden Uçar, söz verdikleri gibi 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını vurguladı.

Ödül törenine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise Antalya Okçular Tekkesi'nin ata sporları üzerinde yaptığı çalışmaları ve milli manevi değerler konusundaki hassasiyetlerini takdir ettiğini dile getirdi.

Programa ayrıca Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem taş da katıldı.

15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması, Antalya'da düzenlendi
15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması, Antalya'da düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması, Antalya'da düzenlendi - Haberler Spor
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