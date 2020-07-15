15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir: "Allah'ın izniyle hiçbir zaman hainlere geçit verilmeyecek"
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15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir: "Allah'ın izniyle hiçbir zaman hainlere geçit verilmeyecek"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişte ayağından vurularak yaralanan gazi Ayhan Taşdemir, "Allah'ın izniyle hiçbir zaman hainlere geçit verilmeyecek.

15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir:
15.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:46

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişte ayağından vurularak yaralanan gazi Ayhan Taşdemir, "Allah'ın izniyle hiçbir zaman hainlere geçit verilmeyecek." dedi.

FETÖ'nün darbe kalkışmasında, Fatih'te bulunan evinden darbecilere karşı direnmek amacıyla sokağa çıkan ve ayağından vurularak yaralanan Taşdemir, İstanbul'da uzun süre hastanede tedavi gördü.

Taşdemir, 9 ay süren tedavisi boyunca 9 ameliyat geçirdi.

Ailesi tarafından getirildiği memleketi Batman'ın Sason ilçesinde yaşamını sürdüren, bu süreçte evlenen ve bir çocuğu dünyaya gelen Taşdemir, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını unutmuyor.

"Kararlılığımızı görünce bize doğru ateş etmeye başladılar"

Taşdemir, AA muhabirine, darbe girişiminin yaşandığı dönemde İstanbul'da turizm sektöründe hizmet verdiğini söyledi.

"Darbe kalkışması gecesi kuzenlerimle televizyon izlerken hava alanlarında bir hareketlilik olduğunu gördük. Darbeyi daha önce büyüklerimizden duymuştuk ama ne yapacağımız bilmiyorduk." diyen Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkılması çağrısıyla hepimiz en yakın bölge olan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gittik. Oranın vatandaşlarımız ve güvenlik güçlerimiz tarafından kurtarıldığını görünce, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hain darbeciler tarafından kuşatıldı.' haberini alınca elimizde bayraklar ve tekbirlerle belediyeye doğru yürüdük. Yaklaştığımızda belediyenin etrafının darbeciler tarafından kapatıldığını gördük. Onlara doğru yürümeye başladık. Kararlılığımızı görünce önce havaya, sonra da bize doğru ateş etmeye başladılar. Sanıyorum ilk yaralananlar arasındaydım çünkü ön safta biz vardık. Yanımda kardeşim vardı. Orada bulunan bir doktor bana müdahale etmiş. Kim olduğunu çok aradım ama bulamadım. Allah ondan razı olsun."

Sivil polis aracıyla hastaneye ulaştırıldığını anlatan Taşdemir, sabah uyanır uyanmaz ilk işinin gece yaşanan gelişmeleri sormak olduğunu söyledi.

Taşdemir, "Darbenin bastırıldığını duyunca çok sevindik. Acılarımızı unuttuk, bir sevinç yaşamaya başladık." diye konuştu.

Tedavinin ardından şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Memleketimize geldik, ailemizi kurduk, evlendik. Çok şükür bayrağımız göklerde, ezanımız dinmemiş, vatanına, memleketine bağlı halkımız tarafından bu darbe bastırılmış, bu vatan hainlerine geçit verilmemiştir. Bu her zaman böyle olacak. Gelecek nesillerimizi de bu vatan, ezan, bayrak, kitap sevgisiyle yetiştireceğiz. Allah'ın izniyle hiçbir zaman hainlere geçit verilmeyecek."

Kaynak: AA

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