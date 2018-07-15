Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu programda tasavvuf müziği dinletisi de gerçekleştirildi. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sohbeti, Sufi Mehter ve Mustafa Demirci'nin dinletilerinin gerçekleştirildiği etkinliğe yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Malatya Öğretmenevi önünde toplandı.

Mehteran takımı eşliğinde yürüyüşe geçen aralarında Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruşu temsilcileri ile çok sayıda kişi, tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

İnönü Caddesi'ni takiben kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı'na gelen yürüyüş yapan kent protokolü ve vatandaşlar, daha sonra buradaki anma programına katıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, Türk ordusunu tehdit eden gücün 15 Temmuz gecesi açığa çıktığını belirterek, "Kahraman Türk ordusu içindeki hastalıklı dokuları atmak suretiyle tekrar o kahraman günlerine geri dönmüştür." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da hain darbe girişimine karşı milletin dimdik ayakta durduğunu ve alanları doldurduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, kimsenin gücünün bu vatanı ölmeye yetmeyeceğini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de "Bir daha bu ülkede kardeş kanı akmasın, hainler millete silah doğrultmasın" diye meydanlarda olduklarını belirterek, bugün dünden daha güçlü, yarınlara daha fazla umutla baktıklarını bildirdi.

Tüfenkci, 15 Temmuz'un inancın, yüreğin, milletin, milli iradenin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Demokrasiyi, ekonomimimizi büyüttükçe Allah'ın izniyle daha çok paylaşacağız, bölüyeceğiz kardeşliğimizi daha da çok artıracağız. Onun için biz yarınlarımızdan çok daha umutluyuz." diye konuştu.

Anma programında daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra etkinlikler kapsamında ilahi ve şiir dinletileri sunuldu.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda takip edildi.

Öte yandan, Malatya'nın Darende ve Kuluncak ilçelerinde de anma programları gerçekleştirildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, şehitler için dua edildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda toplu halde yatsı namazı kılındı. Kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Haliliye Belediyesi Mehteran Takımı marşlar seslendirdi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ile mehter takımı eşliğinde Mimar Sinan Parkı önünden Hükümet Meydanı'na kadar yürüdü.

Buraya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı'nı okundu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un 2. yılında Adıyaman'da milletin bölünmez bütünlüğüne ve devletine sahip çıkan halkla birlikte olduklarını belirterek, "Hepsinin yüreği vatan için çarpıyor. Hepsinin kalbi vatanın birlik ve beraberliği, ülkenin huzuru güveni demokrasinin devamı için ve hainlere asla fırsat vermeyeceğine haykırmak için bu meydanlarda toplanmış bulunuyorlar." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise iki yıl önce ucu dışarıda olan alçak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensup teröristlerin sadece milletin iradesini gasbetmek değil, aynı zamanda bu ülkeyi işgale kalktıklarını anlattı.

Amaçlarının Türkiye'yi bölmek olduğunu ifade eden Aydın, "Yapabilecekleri her türlü alçaklığı ve ihaneti yaptılar. Bu milleti savunmak üzere olan savaş uçakları tank top ve tüfekleri millete çevirdiler. Ama millet o gece destan yazdı. Millet demek ne demekmiş bütün dünyaya gösterdi. Bu millet, diriliş destanını yazdı. O gece ya tarih olacaktık ya da tarih yazacaktık. Bu millet yeni bir tarih yazdı. Küllerinden yeniden doğdu." diye konuştu.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Kilis

Kilis'te Hacıcümbüş Camisi önünde bir araya gelen ve aralarında kent protokolünün de bulunduğu binlerce kişi, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet Tekinarslan, Türk milletinin kendi tarihini, kendisinin yazabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini, 15 Temmuz'un bir yas günü olmadığını belirtti.

Tekinarslan, "İnşallah bir daha 15 Temmuz'lar yaşanmayacak. Millet olmanın ne olduğunu bütün dünya gördü." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında aralarında kent protokolünün de bulunduğu binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Müftülük Meydanı'nda toplandı.

Büyükşehir Belediyesi mehtaran takımı eşliğinde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, gaziler, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan gençler ile binlerce kişi Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, küresel güçlerle iş birliği yapan FETÖ'nün asıl amacının iman hizmeti olmadığını kaydetti.

Vali Özkan, "Bu, iman, Kur'an, eğitim hizmetini vitrine koyup arkasında bir saltanat meftunluğu oluşturmaktı. Bu adamlar, bütün Anadolu'nun başına bir dikdatöryal yapı ihdas etmek ve işletmek için bizim kutsiyet atfettiğimiz kavramlarımızı, kurumlarımızı kullandı, evlatlarımızı çaldı." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da milletin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep beraber ayağa kalktığını ve onurlu bir duruş gösterdiğini anımsattı.

Milletin bugün ayağa kalkıp artık bu acıları da tarihe gömdüğünü vurgulayan Erkoç, "Artık kalbimiz rahat o onurlu duruşun ve onurlu ayağa kalkışın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah bizler bu ruhu her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Tehditler bitmez. Çünkü biz iddialı bir milletiz. Biz geçmişte tarih yazmış, dünya tarihinin önemli bir kısmını yazmış bir milletin evlatlarıyız. Her zaman teyakkuzda olmamız gerek." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç, şehitler için dua etti.

Mehter konserinin ardından Grup Visal tarafından ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Bu arada vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmasını dev ekranlardan takip etti.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 8. Geleneksel Şehitleri Anma ve Yemliha Yürüyüşü gerçekleştirildi.