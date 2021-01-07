'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı
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'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı

07.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:35

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kasım 2020'de müşteriye kapatılan kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerle ilgili "15 Ocak'ta HES kodu şartıyla açılacak" iddiasına hükümet yetkililerinden yalanlama geldi. Normalleşme için erken diyen yetkililer, henüz böyle bir kararın alınmadığını belirtti.

Milyonlarca kişi genelge kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağını merak ederken gözler gelecek olan yeni bir açıklamaya çevrildi. Kısıtlamalarla beraber vaka sayısındaki gözle görülür düşüş gözlemlense de İçişleri Bakanlığı tarafından henüz kısıtlamaların kalktığına ilişkin yeni bir karar alınmadı. Ancak, 15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe, pastane, lokanta gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı iddiaları da bir süredir konuşulanlar arasındaydı.

"GEVŞEME İÇİN HENÜZ ERKEN"

Candaş Tolga Işık'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinin HES koduyla açılması gibi bir gevşemenin henüz olmadığını bilgisini paylaştı. Işık, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb. mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, 'Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken' dediler"

'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı

KAFE, RESTORAN, LOKANTA GİBİ İŞLETMELER, KISITLAMADA SADECE PAKET SERVİS HİZMETİ VERİYOR

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıyor. Lokanta, restoran, pastane gibi işletmeler cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis faaliyetlerini sürdürüyor. Hafta içi kısıtlamanın olmadığı saatlerde hem gel-al hem de online sipariş hizmeti verilebiliyor.

'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı
Haber Yorumları (1)
YUSUFCUK: Gevşeme için erken haziranda da erken gevşemiştik bunun sonucunda vakalar 2 milyonu ölümler 20 bini aştı
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