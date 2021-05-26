14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya

14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zeytindostu Derneği'nin 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasına 'Março' adıyla markalaştırdığı natürel zeytinyağı ile katılan anne-oğul gümüş madalya sahibi oldu.

Zeytindostu Derneği'nin 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasına 'Março' adıyla markalaştırdığı natürel zeytinyağı ile katılan anne-oğul gümüş madalya sahibi oldu.

Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri, online törenle açıklandı. Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'ndeki 40 dönümlük arazide zeytincilikle ilgilenen Gıda Mühendisi İnci Özer ve Mimarlık Eğitimi alan oğlu Egemen Yıldırım ile birlikte "Março" adıyla markalaştırdıkları natürel zeytinyağı ile gümüş madalya almaya hak kazandı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Balatçık mahallesinde 40 dönümlük arazide Aydın Memecik cinsi zeytin ağaçlarının bulunduğunu ve biyoçeşitliliği dikkate alarak çevre dostu tarım yaptıklarını ifade eden Gıda Mühendisi İnci Özer" Aydın Ticaret Borsası tarafından tescili gerçekleştirilen ve arazimizde bulunan Aydın Memecik Zeytini coğrafi işaret logosunu kullanmak için Aydın Ticaret Borsası'na müracaatta bulunduk. Müracaatımızın ardından yapılan detaylı analizler sonrasında da coğrafi işaret logosunu kullanmaya hak kazandık. "Março" adıyla yola çıktığımız zeytinyağı serüveninde henüz yolun başında olmamıza rağmen markalaşma adına önemli adımlar attık ve Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasına katılarak Março Zeytinyağı markamız ile gümüş madalya kazandık. Kazandığımız bu ödül bize hem motivasyon kaynağı oldu hem de doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi "dedi. Amaçlarının ilerleyen zamanlarda Março Zeytinyağı markası ile uluslararası yarışmalara katılmak olduğunu ifade eden Özer, tadımcılardan ve tüketicilerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini daha cesaretlendirdiğini ve heyecanlandırdığını dile getirdi.

Yıllık zeytinyağı kapasitesinin şuan için 5-10 ton civarında olduğunu ifade eden Özer, sıkım için, Balatçık Köyü'nde yer alan üretici kooperatifinin tesislerini kullandıklarını dile getirerek markalaşma sürecinde kaliteli yağ üretebilmesi noktasında destek olan kooperatif başkanına ve çalışanlarına, yapılan analizler sonucunda coğrafi işaret logosunu kullanılmasını onaylayan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkürlerini iletti.

Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasında 'Março' adıyla markalaştırdığı zeytinyağı ile gümüş madalya alan Gıda Mühendisi İnci Özer ve oğlu Egemen Yıldırım'ı tebrik eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur," Yerel markalarımızın çoğalması, ülkemizde ve dünyada bilinmesi adına düzenlenen yarışmalara katılım sağlaması oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada Março Zeytinyağı markası ile gümüş madalya almaya hak kazanan Gıda Mühendisi İnci Özer ve oğlu Egemen Yıldırım'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum "dedi. - AYDIN

14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya
14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya
14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Murat Boz Demet Evgar Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mustafa Cengiz Josef De Souza Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 10:42:43. #1.11#

title