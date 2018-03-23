14 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı

Gaziantep'te 14 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe ve 15 Temmuz mahalleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait kart dolum cihazlarında meydana gelen toplam 14 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Olayları gerçekleştiren kişinin H.H.B. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.