14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Yaşam, Dünya, Güncel

14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?

Covid-19 olarak bilinen koronavirüs, dünyayı etkisi altına aldı. Çin ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Ateş, öksürük, soğuk algınlığı şeklinde kendini gösteren koronavirüsde 14 gün kuralı nedir? Coronavirüs hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

11.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:39
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?

Koronavirüs son durum nedir? Salgın haline gelen Covid-19 virüsünden korunmanın yolları Sağlık Bakanlığı tarafından halka duyuruldu. Vatandaş, kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda uyarılıyor. Peki, koronavirüsde 14 güğn kuralı nedir, nasıl uygulanır?

14 GÜN KURALI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bu virüstan korunmanın yollarını da duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 gün kuralı ile koronavirüsün salgın haline gelmesi engellenebilir. Hastalık genellikle 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğinden, bu süre zarfında koronavirüs görülen ülkelerin birinden gelen vatandaşların evde 14 günlük karantina uygulaması öneriliyor.

14 GÜN KURALI NASIL UYGULANIR?

Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ülkelerin birinden gelindiyse - ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgular olmasa dahi- 14 gün boyunca evden çıkılmamalı.

Evden çıkmak zorunda kalındığı durumda ise, tıbbi maske takılmalı ve mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı.

Evde yapılmsı gerekenler: Ziyaretçi kabul edilmemeli,

Mümkünse ayrı odada kalınmalı,

Oda sık sık havalandırılmalı,

Evin ortak alanlarında tıbbi maske takılmalı,

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanılmalı,

Ayrı tuvalet ve banyo olmayan yerlerde, söz konusu alanlarda maske takılmalı ve bu mekanlar her kullanım sonrası temizlenmeli,

Eller sık sık normal sabunla yıkanmalı ve varsaa alkollü antiseptiklerle ovuşturulmalı,

Tabak, bardak, havlu gibi eşyalar ayrı kullanılmalı.

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Haber Yorumları (8)
500
CANER ÖZER: ne koronaymış be
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BİLEN KİŞİ: özellikle öpüşüp tokalaşmamalı insanlarla damlacık yoluyla bile geçiyomuş ama dikkat ya nerden geldi bu virüs anlamadım gitti.
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CANSU TOPTAN: çok dikkatli olmak lazım ortalık pislik kaynıyor
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UYUYAN: şu kurala uymak lazım kötü bişey olur aman dikkat
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MEHMET ŞİŞMAN: genelde bağışıklık sistemi kötü olanlara geçiyormuş ama yine de önlem alınması şart!
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DURUMERVE: çok tehlikeli acil önlem almamız lazım.
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DENİZCAN: valla bizim ülkeye de geldi yandık
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SEVGİ: valla bunları uygularsak geçmez bence
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500
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