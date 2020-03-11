14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu? Covid-19 olarak bilinen koronavirüs, dünyayı etkisi altına aldı. Çin ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Ateş, öksürük, soğuk algınlığı şeklinde kendini gösteren koronavirüsde 14 gün kuralı nedir? Coronavirüs hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Koronavirüs son durum nedir? Salgın haline gelen Covid-19 virüsünden korunmanın yolları Sağlık Bakanlığı tarafından halka duyuruldu. Vatandaş, kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda uyarılıyor. Peki, koronavirüsde 14 güğn kuralı nedir, nasıl uygulanır?

14 GÜN KURALI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bu virüstan korunmanın yollarını da duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 gün kuralı ile koronavirüsün salgın haline gelmesi engellenebilir. Hastalık genellikle 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğinden, bu süre zarfında koronavirüs görülen ülkelerin birinden gelen vatandaşların evde 14 günlük karantina uygulaması öneriliyor.

14 GÜN KURALI NASIL UYGULANIR?

Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ülkelerin birinden gelindiyse - ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgular olmasa dahi- 14 gün boyunca evden çıkılmamalı.

Evden çıkmak zorunda kalındığı durumda ise, tıbbi maske takılmalı ve mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı.

Evde yapılmsı gerekenler: Ziyaretçi kabul edilmemeli,

Mümkünse ayrı odada kalınmalı,

Oda sık sık havalandırılmalı,

Evin ortak alanlarında tıbbi maske takılmalı,

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanılmalı,

Ayrı tuvalet ve banyo olmayan yerlerde, söz konusu alanlarda maske takılmalı ve bu mekanlar her kullanım sonrası temizlenmeli,

Eller sık sık normal sabunla yıkanmalı ve varsaa alkollü antiseptiklerle ovuşturulmalı,

Tabak, bardak, havlu gibi eşyalar ayrı kullanılmalı.