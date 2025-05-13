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13 MAYIS DÖVİZ FİYATLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro düştü mü?

13 MAYIS DÖVİZ FİYATLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro düştü mü?
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 13 Mayıs 2025 Salı canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 13 Mayıs 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:42 itibariyla yüzde 0,03 artarak 38,7841'den işlem görüyor.

13 MAYIS DÖVİZ FİYATLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro düştü mü?Dolar ve euro düştü mü

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,42 artışla 43,1695'den işlem görüyor.

13 MAYIS DÖVİZ FİYATLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro düştü mü?Bugün dolar, sterlin ve euro fiyatları ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,27 değer kazanarak 51,2732'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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