120 yıllık tarihiyle hem konaklama için hem de müze olarak kullanılıyor

30.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:08

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1899 yılında inşa edilen ve bugüne kadar mühimmat deposu, okul, askerlik şubesi olarak hizmet veren "Kışla Müze Han", restore edilerek turizme kazandırıldı.

Köşelerinde bulunan kurşun dökmeler sayesinde büyük depremlerden fazla zarar görmeyen Kışla Müze Han, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesinin iş birliğiyle restore edilerek kent turizmine katkı sağlaması amacıyla 8 odalı otele dönüştürüldü.

Kesme taş kullanılarak inşa edilen ve mimarisiyle hayranlık uyandıran Kışla Müze Han'daki odalara numara yerine ilçenin değerlerinin ve önemli şahsiyetlerin isimleri verilirken, üst katındaki avluda ise kente ve müzeye ait tarihi eserler sergileniyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kışla Müze Han'ın 3,5 milyon liralık bir yatırımla restore edildiğini söyledi.

Yavaş, binanın ısınmasının jeotermalle sağlanacağını belirterek, "Her bir odanın ayrı bir ismi var. Ulus Dağı, Yağcıbedir, Şerif Paşa gibi bölgenin özel isimleri ve her odanın rengi de farklı. Her gelen kişi başka bir odada kaldığında sanki başka bir otelde kalmış gibi olacak." diye konuştu.

Yavaş, hem otel hem de müze olarak turizme hizmet edecek Kışla Müze Han'ın çevresindeki 30 dönümlük alana da millet bahçesi yapılacağına değinerek, şöyle konuştu:

"Mezarı da Sındırgı'da olan Kuvayımilliye önderimiz İbrahim Ethem Akıncı'nın o zaman giydiği çok güzel bir kıyafeti de buradadır. Yine askerlerin matarası, künyesi, kullandığı malzemeler burada özel olarak sergileniyor. Ayrıca Sındırgı'mıza ait olan Yağcıbedir halısıyla alakalı kullanılan malzemeler, ölçü tartı aletleri, yine burada bulunuyor. Fotoğraf karelerinde geçmişe ait olan, burada yaşanmışlıklara ait olan hikayeler mevcut. Amacımız otelde rahat bir şekilde kalan misafirlerimizin aynı zamanda geçmişe yolculuk yapmasını sağlamak. Geçmişimizde yaşanmış olan hikayeleri duyguları burada barındırmak istedik. Ondan dolayı Sındırgı'da yapılan Kışla Müze Han turizm değeri kadar içinde barındırdığı hikayeleriyle çok özel bir yer."

"Misafirlerimizi Kışla Müze Han'a bekliyoruz"



Restorasyon çalışmalarında binanın orijinalliğinin korunması için özen gösterildiğine değinen Yavaş, şunları kaydetti:

"Binanın içinde ahşaptan bir bölme hem tavanı hem de tabanı korunmuş şekildedir. Kiremitleri dahil bugün yüzde 60'ı korunarak Marsilya marka yani Fransa'dan o yıllarda getirtilmiş kiremitler hala duruyor. Kurşun kaplamayla etrafını çatısını yaptık. O yıllarda burada elektrik yoktu, elektrik olacaksa bakır borularla elektrik hatlarını yenilemiş olduk. Anahtarlarını eski çıt çıt dediğimiz anahtarlarla yaparak incelik gösterdik. İlçemize çok güzel bir katkı sunacağını ve dışarıdan gelenlerin bir tarihsel, otantik hayat sürdürebilmeleri maksadıyla yöresel yemeklerin hem yenilebileceği hem de gece çok rahat bir geçmişe maziye yolculuk yapabileceği çok özel bir otelde ağırlamış olacağız. Misafirlerimizi Kışla Müze Han'a bekliyoruz."

Kaynak: AA