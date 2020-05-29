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12 yıllık başkan görevini bıraktı

Kütahya Merkez 1. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Çavdarhisarspor'un 12 yıldır başkanlığını yapan Halil Günay görevinden istifa etti.

12 yıllık başkan görevini bıraktı
29.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:41

Kütahya Merkez 1. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Çavdarhisarspor'un 12 yıldır başkanlığını yapan Halil Günay görevinden istifa etti.

Kütahya'da bir ilçe takımında en fazla süre ile başkanlık yapan Günay, yaptığı açıklamada, " 2008 yılından bu tarafa başkanlığını yaptığım daha doğrusu yapmaya çalıştığım, Çavdarhisarspor'un tarihinin belirli bir döneminde, bu bayrağını taşıma imkanı buldum. Elimizden geldiğince, aklımız yettiğince yönetici arkadaşlarımızla beraber bişeyler yapmaya çalıştık. Geçen süre içerisinde buraya yazmakla bitmeyecek herşeyi yaşadım, gördüm, öğrendim ve ders aldım. Bunlar yanı başımda tecrübe olarak kalacaktır. 2008 ile 2020 yılları arasında Çavdarhisar'ımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi.

"Çavdarhisarspor için elimizden geleni yaptık"

Günay, "Tesisin yapılması için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımızı düşünüyorum. Sporcu kardeşlerimize sunabildiğimiz imkanlarla geriye baktığımda iz bırakan işler yaptığımıza inanıyorum. Tabiki taktir siz Çavdarhisarlıların ve spor camiasınındır. Bu zamana kadar desteğini esirgemeyen belediyemize, kaymakamlığımıza ve tüm halkımıza verdikleri maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Son olarakta 2008-2020 yıllarında beraber çalıştığımız yönetici, antranör ve futbolcu arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı yanımızda olan taraftarımıza büyük küçük herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kimseye dargın değilim. Kırgınlık olmuştur ama benim için gelip geçmiştir. Özel nedenlerden dolayı görevimi bırakıyorum Çavdarhisar spor üzerinde hakkım varsa hepside sonuna kadar helaldir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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