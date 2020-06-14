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12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, mevcut küresel ekonomik ve finansal sistemin maalesef faiz ve adaletsizliğe dayandığını belirterek, "Bununla birlikte İslam ekonomisi ve finansı uzmanları ise ekonomik modellerinde paylaşmaya dayalı yeni çözümler geliştirmeye...

12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı
14.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:23

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, mevcut küresel ekonomik ve finansal sistemin maalesef faiz ve adaletsizliğe dayandığını belirterek, "Bununla birlikte İslam ekonomisi ve finansı uzmanları ise ekonomik modellerinde paylaşmaya dayalı yeni çözümler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor. Bugün bu modellere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

İslam Kalkınma Bankası kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün koordinasyonunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde gerçekleştirdiği Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nın (IIEFC) 12'ncisi online düzenlendi.

Toplantının açılında konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulut, üniversitenin; cemiyeti ve vakfıyla 70 yılı aşkın süredir kaht-ı rical ve maarif meselesine ilim ve irfan yoluyla çözüm bulabilmek, "nitelikli beyinler ve güzel insanlar" yetiştirmek için yola koyulan ilim-irfan öncüleri tarafından 2010 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Üniversitenin bu yıl 6. mezunlarını verdiğini anımsatan Bulut, "Üniversitemiz, kısa bir zamanda belli alanlarda belirgin başarılara imza atmaya başladı. Geçen yıl 2019 Uluslararası Greenmetrics Dünya Üniversiteler sıralamasında ilk 500'de yer aldık. Bu yıl da Cambridge IFA'dan iyi yönetişim, yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik alanında '2020 Yüksek Öğretim Ödülü'ne layık görüldük. Pergelin ucunu medeniyet merkezimize koyarak, ilim ve irfan ikliminde, sınır tanımadan dünyanın her tarafında hikmetin izini sürüyoruz." dedi.

Üniversitenin bugün, ana teması "Reel Ekonomi İçin Sürdürülebilir Kalkınma" olan Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nın 12'ncisine ev sahipliği yaptığını ifade eden Bulut, konferansın, tarihinde ilk defa bir hafta boyunca bu düzeyde geniş bir katılımla online olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

"Amacımız, sadece İslam ekonomisinin teorini ve pratiğini tartışmak değil"

Prof. Dr. Mehmet Bulut, insanlığın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile karşı karşıya kaldığını belirterek, salgınla birlikte insanlığın daha güvenli bir dünya için modern ekonomik paradigma ve sistemlere daha fazla uyum sağlayabileceğini söyledi.

Entelektüeller, akademisyenler ve politika yapıcıların sorumluluklarına değinen Bulut, "Mevcut küresel ekonomik ve finansal sistem, maalesef faiz ve adaletsizliğe dayanmaktadır. Bununla birlikte İslam ekonomisi ve finansı uzmanları ise ekonomik modellerinde paylaşmaya dayalı yeni çözümler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor. Bugün bu modellere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bulut, konferansın amacının, İslam ekonomisinin sadece teori ve pratiğini tartışmak olmadığını vurgulayarak, konferansın, tüm insanlığın daha iyi bir seviyeye gelmesine katkı sunmasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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