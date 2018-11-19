Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ilerleyen haftalarda 12 puanlık 2 maça çıkacaklarını ifade etti.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, teknik direktör Mehmet Altıparmak'a güvendiklerini ve başarıyı yakalayacağını düşündüklerini kaydetti.

Altıparmak'tan övgüyle bahseden Konukoğlu, "Mehmet hoca, geçen sezon hiç iddiası olmayan bir takımı aldı, şampiyon yaptı. Bu ligi bilen başarılı bir teknik adam. Güvenmesen, inanmasan takımı emanet edemezdim. Gazişehir Gaziantep'te de başarılı olacağına inanıyorum. Çok iyi bir insan ve futbol adamı. Kendisi geldikten sonra takımda bir çıkışta gözlemledik. Ben başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konukoğlu, geçen sezona göre başarılı olmalarına rağmen şu anda hedeflerinin uzağında olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anki puanımızdan 6-7 puanımız daha fazlasına sahip olmalıydık ama çok rahat kazanacağımız maçları kazanamadık. Ama önümüzdeki haftalarda çok önemli iki fırsat maçımız var. Bunlar da Boluspor ve Gençlerbirliği karşılaşmaları. Yani 12 puanlık 2 maça çıkacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz ama bu maçlardan alacağımız iki galibiyet, ilk iki iddiamızı çok ileri seviyelere taşır. Ben kazanacağıma inanıyorum."

Bu hafta sahalarında Boluspor ile karşılaşacaklarını, takımın daha başarılı olabilmesi için Boluspor karşısında taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Konukoğlu, o yüzden pazar günü herkesin stadı doldurmasını istedi.