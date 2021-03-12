12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:49
12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Van'ın Başkale ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Başkale Anadolu Lisesi konferans salonunda Başkale Atatürk Ortaokulu ve Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" isimli anma programında öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ve etkinlikler yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak yaptı. Kaymakam Solak, Mehmet Akif Ersoy ve onun şahsında tüm kahramanları andı.

Programa Başkale Kaymakam Asım Solak, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Sarıçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş, kamu kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - VAN

12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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