12. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapılacak Türk atletizm tarihinin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 12'ncisi düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu, 6 Eylül Pazar günü Balıkesir'de yapılacak.

Türk atletizm tarihinin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 12'ncisi düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu, 6 Eylül Pazar günü Balıkesir'de yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, "Mexico City 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen unutulmaz atlet İsmail Akçay adına yapılacak yol koşusuna kayıtlar, 18 Ağustos Salı günü saat 14.00 ile 2 Eylül Çarşamba günü saat 16.30 arasında yapılacak." denildi.

Kaynak: AA