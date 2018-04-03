Körfez bölgesi başta olmak üzere farklı ülkelerden 500'den fazla yabancı yatırımcının katılacağı 12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 28-29 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

Junior Fuarcılık tarafından, yerli ve yabancı 60'tan fazla şirketin 365 proje ile yer alacağı etkinliğe ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, bu yıl Körfez ülkelerinden Abu Dabi, Kuveyt, Suudi Arabistan başta olmak üzere Fas'tan Mısır'a, İran'a kadar çok sayıda ülkeden 500'ün üzerinde yatırımcı katılacağını söyledi.

Ziyaretçilerin bu organizasyonda Türk iş dünyası ile bir araya gelip yatırım ve işlerini geliştirme fırsatlarını konuşacağını dile getiren Kalsın, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki olumlu ilişkilerin aynı zamanda bölgedeki huzura da katkı sağlayacağını aktardı.

Kalsın, Türkiye ekonomisinin son dönemde üstün performans gösterdiğini kaydederek, Türk ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüyerek G20 ülkelerinin tümünü geride bıraktığını, bu büyümede hükümetin aldığı kararların önemli etkili olduğunu, aleyhte propagandaya rağmen Türkiye'nin dünyaya ders verdiğini anlattı.

Turizm, hizmetler sektörü ve sanayi gibi sektörlerin büyümesinde ciddi artışlar gördüklerini aktaran Kalsın, inşaattaki büyümenin de ülkenin yüzde 7,4'lük büyümesine ciddi katkı sunduğunu bildirdi.

Kalsın, "Gayrimenkulde önümüzdeki günlerde başlayacak projelerle sektör büyümeye daha fazla katkı verecek." dedi.

Şu anda dünyada yapımı süren en büyük 10 projeden 6'sının Türkiye'de olduğunu dile getiren Kalsın, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul gibi önemli projelerden bahsetti. Kalsın, bu projelerin dünyadaki büyük yatırımcıların iştahını kabarttığını söyledi.

Kalsın, Türkiye'nin gayrimenkulde büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Bunu konut fiyatlarındaki eğilimlerden görmekteyiz. Yıllık yüzde 11'den fazla fiyat artışı ile dünyanın en cazip gayrimenkul pazarlarından Türk konut sektörü. Geçtiğimiz yıl satılan konut sayısına baktığımızda rakamlar bizi doğruluyor." diye konuştu.

Geçen yıl yabancılara konut satışının 2016'ya göre yüzde 22,2 arttığını dile getiren Kalsın, ayrıca İstanbul'daki ofis arzının 5,3 milyon metrekareye ulaştığını aktardı.

Kalsın, etkinliğin bu yıl 12'ncisinin düzenlendiğini anımsatarak, bu organizasyonların sürekliliğinin önemine vurgu yaptı.

"Türk iş adamları ile iş birliği yapmalıyız"

Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziyad Bassam, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yönelik ilginin ve giden turist sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Türkiye şu anda Körfez ülkeleri için en çok istenen, en çok beğenilen ve öncelikli ülkeler arasında." dedi.

Türkiye'den Suudi Arabistan'a da hac ve umre ziyareti için gidenlerin sayısında da artış görüldüğünü anlatan Bassam, ülkeler arası olumlu ilişkilerden bahsetti.

Bassam, Türkiye'yi ziyaret eden Körfezlilerin gidip geldikçe buradan ev alma isteğinin arttığını kaydederek, ayrıca burada ciddi iş anlaşmaları imzalandığını aktardı.

Türkiye'de geçen yıl 1,4 milyon konut satıldığını anımsatan Bassam, yabancılara yapılan 22 bin adetlik konut satışında başı Arap ülkelerinin çektiğini vurguladı.

"Vatandaşlık hakkında sınırın düşürülmesi olumlu etki yaratacaktır"

Bassam, "Sayı olarak 22 bin az olsa da ciddi bir değer var. Bu fuarda sadece gayrimenkul satışı düşüncesinden ziyade başka bir adım atmayı umut ediyoruz. Aynı zamanda iş ortakları olarak çalışıp el ele vermeliyiz, beraber proje tasarım noktasında iş birliği yapmalıyız. Özellikle Arap bölgesine projeleri tasarlamalıyız." diye konuştu.

Türkiye'deki bazı şehirlerde bu düşüncenin ortaya konulduğunu aktaran Bassam, Trabzon'un bu konuda öncü olduğunu, bu şehirden bazı Arap ülkelerine direkt uçuşlar bulunduğunu, Arapların burada yaşamaya başladığını anlattı.

Bassam, gayrimenkul konusunda çok farklı alanlarda iş birliği yapabileceklerini sözlerini ekledi.

Bir basın mensubunun gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesinde 1 milyon dolarlık alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesinin söz konusu olduğunu, bu durumun nasıl bir etki edeceğini sorması üzerine Bassam, Türk hükümetinin bu yönde aldığı kararlardan bahsetti.

Bassam, alt sınırın düşürülmesinin pozitif etki oluşturacağını, Arapları daha fazla teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

"Körfez'de Türk gayrimenkul ürünlerine ciddi ilgi var"

Fuarın destekçilerinden Y&D Real Estate Group firmasının Başkanı Younus Inayat, Türkiye'nin gayrimenkul yatırımında birçok yatırım aracına kıyasla avantajlı bir noktada bulunduğunu ve yatırımcıların öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Inayat, Türk müteahhitlerin yıllardır dünyanın birçok noktasında önemli projelerin yüklenicisi olarak faaliyet gösterdiğini kaydederek, özellikle Körfez bölgesinden Türk gayrimenkul ürünlerine ciddi ilgi bulunduğunu vurguladı.

Kanal İstanbul ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi bölgelerde önemli yatırım fırsatları bulunduğuna dikkat çeken Inayat, "Bu gibi projelerle Türkiye'nin potansiyelini daha net görebiliyoruz." dedi.

Inayat, Türkiye'deki gayrimenkullerin değer artışının istikrarlı olduğunu belirterek, etkinliğin Körfez bölgesinde tanıtımına ilişkin bazı bilgileri verdi.

Junior Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı da fuarın tanıtımı için uzun süredir ciddi şekilde çalıştıklarını belirterek, yerli ve yabancı 60'tan fazla şirketin 365 proje ile etkinlikte yer alacağını söyledi.