12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda rakipleri belli oldu.

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu

12 Dev Adam, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

İŞTE GRUPTA YER ALAN RAKİPLER

Hırvatistan

TÜRKİYE

Hollanda

İsveç

POTANIN PERİLERİ'NİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

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