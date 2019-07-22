12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda rakipleri belli oldu.
12 Dev Adam, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek.
İŞTE GRUPTA YER ALAN RAKİPLER
Hırvatistan
Hollanda
İsveç
POTANIN PERİLERİ'NİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU
2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.
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