116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar
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116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar

Haberler.com - Haberler | Spor

Arjantin Premier Ligi'nde şampiyon Colon oldu. 116 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olan kulübün taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. Mutluluktan hüngür hüngür ağlayan taraftarların o anları sosyal medyaya damga vurdu.

116 yıl önce kurulan ve tarihinde hiç kupası olmayan Colon, Arjantin Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. 116 yıl sonra gelen kupanın ardından taraftarların sevinci sosyal medyada gündem oldu.

"KELİMELERLE TARİF EDEMEYECEĞİM KADAR MUTLUYUM"

Takımın golcü ismi Luis Miguel Rodriguez gelen şampiyonluk hakkında, "Kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar mutluyum Bu kulübün neler yaşadığını en iyi bilen insanım. Umarım Solon'u destekleyen herkesi tatmin etmişizdir çünkü bu an için onlar tam 116 yıldır bekliyorlar." Sözlerini ifade etti. Colon'un final maçında Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın gollerini; Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi ve Alexis Castro kaydetti.

116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar
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