11. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Kahramanmaraş'ta "Dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması"nda, yabancı üniversite öğrencileri kültürel ürünlerini sergiledi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Dulkadiroğlu Belediyesi ile Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 33 ülkeden üniversite öğrencileri halka, yemekleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.

Yöresel oyunların da sergilendiği etkinlikte, vatandaşlar yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak, açılışta yaptığı konuşmada, onlarca renk ve kültürün "Dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla Kahramanmaraş'ta buluştuğunu söyledi.

Çok renkli görüntülerin oluştuğunu dile getiren Dilipak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan gönül dostu öğrencilerin kent halkıyla kucaklaştığını belirtti.

Hacı Muharrem Dilipak, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 33 farklı ülkeden, ümmetin farklı coğrafyasından gönül dostu öğrencilerimiz burada. Kendi ülkelerini Kahramanmaraş halkına tanıtma fırsatı buldular. Burada kendi ülkelerinin her türlü detaylarını anlattılar. Ensar-muhacir kaynaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada misafir öğrencilerimiz aynı zamanda Kahramanmaraş halkıyla kaynaşma fırsatı yakalıyorlar. İnşallah bu öğrenciler Türkiye'nin ileriki aşamalarda dışarıya açılan kapısı, vizyonu ve misyonu olacak. Türkiye'yi kendi ülkelerine gittikleri zaman tanıtacaklar. Türkiye ile ülkeleri arasında gönül köprüsü kuracaklar. Ülkemizin de gönül elçileri olacaklar."

Türkmenistanlı öğrencilerden Maya Hemdemova ise etkinlik sayesinde hem kendi kültürlerini tanıttıklarını hem de dünyanın farklı ülkelerinden insanlarla tanışma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Bosna Hersekli Sara Mehagiç de hep böyle bir etkinlikte yer almak istediğini, ülkesini tanıtma imkanı bulduğu i çin bir anlamda hayalinin de gerçek olduğunu belirtti.

Doğu Türkistanlı Merdan Şemi ise etkinlikte Çin'in Uygurlara yaptığı zulmü anlattığını, bu anlamda etkinliğin faydalı olduğunu kaydetti.