101 yerleşim yerine daha doğalgaz getirilmesi vesilesi ile düzenlenen törende konuşan Bakan Albayrak, "Bugün Edirne İpsala'dan Van Edremit'e, Sinop Gerze'den Gaziantep Oğuzeli'ye, Çankırı Ilgaz'dan Siirt Tillo'ya kadar doğalgaz getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.