Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi. Kademeli tarife sistemine geçilmesiyle elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Peki, 100, 150, 200, 250, 300 TL gelen elektrik faturası kaç TL'ye çıkacak? Zamlardan sonra elektrik faturaları kaç lira yükselecek? Fatura yüzde kaç artar?

ELEKTRİK FATURALARINA ZAM MI GELDİ?

Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi. Kademeli tarife sistemine geçilmesiyle elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Doğal gazda ise konutlarda kullanılan yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan yüzde 50, elektrik üretim amaçlı kullanılan ise yüzde 15 zamlandı.

Türkiye, 2022'ye elektrik ve doğal gaz için yapılan yeni zamlarla girdi. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçilirken, elektrik faturalarının iki tarifeye ayrıldığı sistemde, fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Öte yandan doğal gazda ise konutlarda kullanılana yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanana yüzde 50, elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı.

200 TL GELEN ELEKTRİK FATURASI KAÇ TL OLACAK?

Yeni yıla girer girmez elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Söz konusu zammın faturalara yansımasını ise İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu hesapladı. Kadıoğlu, 200 liralık bir faturanın yüzde 74,5'lik artışla 349 liraya çıkacağını tüm detaylarıyla anlattı.

2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan ulaşıma, enerjiden gıdaya birçok alanda zam yapıldı. Vatandaşı yakından ilgilendiren zamlarla ilgili yeni hesaplar yapılırken konuyla ilgili bir hesap da İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu'ndan geldi.

Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarına gelen yüzde 50 ile yüzde 125 arası zammın yeni faturalara ne kadar yansıyacağını hesapladı. Zamdan önce gelen 200 liralık bir faturayı ele alan Kadıoğlu, zamdan bu faturanın 349 lira olacağını söyledi. Kadıoğlu, böylece 200 liralık bir faturaya gelen toplam zam oranının yüzde 74,5 olduğunu ifade etti.

ELEKTRİK FATURALARINA KAÇ LİRA ZAM YAPILACAK? GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Elektriğe ortalama %50-%125 arası zam yapıldı. Buna göre elektrik fiyatlarına ticarethaneler için %126, meskenler için ilk 150 kWh altına %52, 150 kWh üstüne ise %127 zam geldi.

Şimdi kısaca hesaplama yapalım.

Ticarethaneler için (%126 zam geliyor):

1000 TL fatura gelen bir ticarethanenin zamlı faturası : 2260 TL gelecektir.

2000 TL fatura gelen bir ticarethanenin zamlı faturası : 4520 TL gelecektir.

5000 TL fatura gelen bir ticarethanenin zamlı faturası : 11.300 TL gelecektir.

Konutlar için:

Konut, daire ve meskenler için kilowatt hesabı yapılmaktadır. Yani burada doğrudan zam oranı yoktur. Meskenler için ilk 150 kWh altına %52, 150 kWh üstüne ise %127 zam geldi. Haliyle hesaplaması karışık olabiliyor. Fakat 200 TL için yapılan hesaba göre yeni zamlı 200 TL elektrik faturası 349 TL'ye yükselecektir.

Minimum %50 zam yapıldığını varsayarsak konutlar için, 100 TL gelen bir elektrik faturası en az 150 TL'ye çıkmış olacak. 150 TL gelen fatura en az 225 TL, 300 TL gelen fatura en az 450 TL 'ye çıkmış olacaktır. Fakat burada kilowatt hesabı tamamen değişkendir. Bu yüzden en az olacak olan ortalama rakamları yazdık.

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak. Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

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