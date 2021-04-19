10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

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Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
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43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TÜRKİYE'DEN ÇERNOBİL İÇİN 1 MİLYON EURO BAĞIŞ

Ukrayna'daki Uluslararası Nükleer Güvenlik ve Çernobil Kazası Anma Konferansı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konferansta yaptığı konuşmada, Çernobil nükleer santralinin tamamıyla izole edilmesi ve facianın izlerinin silinmesi için Türkiye'nin 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu söyledi. Yıldız, "Dünya bütünüyle tek bir parçadır, ayrılamaz" dedi. Çernobil felaketinin ardından dünyanın nükleer enerjiden vazgeçmediğini söyleyen Yıldız, 140 nükleer santralin faaliyete girdiğini hatırlattı.

GÖSTERİCİLER FLASH TV BİNASINA SALDIRDI

YSK'nın bağımsız 12 milletvekili adayıyla ilgili veto kararını protesto için Taksim'den Aksaray'a yürüyen göstericiler Flash TV binasına saldırdı.

Molotofkokteyli attıkları PTT şubesi ve noterde maddi hasar oluşurken Yüzünden yaralanan bir gösterici ise kanlar içinde kaldı.

CASTRO, TÜM YETKİLERİNİ KARDEŞİNE DEVRETTİ

Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro, Küba Komünist Partisi'nin Merkezi Komitesi'nde yer almayacağını duyurdu.

Komünist Parti'nin 6'ncı kongresinde tüm yetkilerini kardeşi Raul Castro'ya devrettiğini belirten 84 yaşındaki efsanevi lider, parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Castro'nun reformları arasında; özel sektöre yönelme, kamu sektöründe istihdamın daraltılması ve devlet tarafından yapılan halk yardımlarının azaltılması gibi maddeler yer alıyor.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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