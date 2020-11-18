10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

18.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:01

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

PAKİSTAN' A MUHSİN YAZICIOĞLU KÖYÜ

Pakistan'da sel felaketinin vurduğu Nowsehra kentinde BBP ve İHH ortak yardım kampanyasıyla merhum lider "Muhsin Yazıcıoğlu Köyü" adı altında yapılan evler sel felaketinde yıkılan Pakistanlılara teslim edildi.

Törene BBP Lideri Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet katıldı.

Bölgeye yapılan evlerin yanı sıra cami ve çocuklar için park yapıldı. Parka yoğun ilgi gösteren çocuklar, "Büyük Türkiye Yaşa Türkiye" sloganları attı.

SINIDA BAYRAM İZDİHAMI!

Kilis'ten Suriye'ye yakınlarının yanına bayramlaşmaya gitmek için sabah Otogara gelen yüzlerce kişi izdihama sebep oldu.

Sabah erken saatlerden itibaren Otogara gelerek tahsis edilen araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçmek isteyen yolcular, araçların yetersiz olması üzerine bir süre beklemek zorunda kaldı.

Yüzlerce kişi araçlara binmek için minibüse akın edince, itiş kalkış ve kısa süreli izdiham yaşandı.

SURİYE'DEKİ LUNAPARK DÖNEMİ

Halep'te içerisinde lunapark bulunan restoranlar büyük ilgi görüyor. Suriyeli restoran işletmecileri, müşteri çekmek için restoranlara lunaparklar kuruyor. Aileler yemeklerini yerken, çocukları da lunaparkta eğlenceli dakikalar geçiriyor. Suriye'de 50'den fazla restoranlı lunapark bulunduğu bildirildi.

Suriye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sanayi ve ticaret kenti Halep'te bu tür yeniliklerin peş peşe devreye girdiğini söyleyen Suriyeliler, verilen hizmetten memnun.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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