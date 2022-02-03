10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Adıyaman, Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Sivas, Van ve Zonguldak'ın yanı sıra Özbekistan'dan 330 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.