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10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

AA, Fatih Hepokur - Spor
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10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Adıyaman, Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Sivas, Van ve Zonguldak'ın yanı sıra Özbekistan'dan 330 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

AA / Fatih Hepokur - Spor

Manavgat, Türkiye, Antalya, Eskrim, Spor, Haber

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