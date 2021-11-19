10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.

Darıca Spor Salonu'nda düzenlenen 20 ilden toplam 617 sporcunun müsabakaya çıktığı turnuvada sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kürsü mücadelesi verdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları TEF Başkanı Murat Atalı, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer protokol üyelerince verildi.

10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title