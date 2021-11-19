10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.
KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.
Darıca Spor Salonu'nda düzenlenen 20 ilden toplam 617 sporcunun müsabakaya çıktığı turnuvada sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kürsü mücadelesi verdi.
Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları TEF Başkanı Murat Atalı, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer protokol üyelerince verildi.