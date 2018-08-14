1 Ton 600 Kiloluk 'Paşa' Otomobil Fiyatına Satıldı

Kütahya'da canlı hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki kurbanlık 'Paşa' sahibini buldu.

Enne köyünden besici Ali Mercan'ın kurban pazarına getirdiği tosuna şimdiye kadar birçok kişinin teklif verdiğini ancak kendisinin 28 bin lira istediğini söyleyen Ali Mercan, gözü gibi baktığı 'Paşa'yı 25 bin 500 liraya otomobil fiyatına sattı.

Mercan, simantal cinsi tosun olan 'Paşa'nın ağırlığı ve cüssesi nedeniyle ilgi odağı olduğunu ve tosuna şimdiye kadar özel olarak baktığını belirtti. Mercan, "2,5 yıldır özel olarak bakıp besliyorum. Ağırlığı ve iriliğinden dolayı pazara getirdik. Simental cinsi ve Paşa ismini verdiğimiz tosunla herkes ilgileniyor. Onunla fotoğraf çektiriyorlar. Ben 28 bin lira istiyordum ama bir arkadaş geldi ve uzun pazarlıklar sonunda 25 bin 500 lira'ya 'Paşa'yı aldı. Alan arkadaş da hayrını görsün" diye konuştu.

Paşa'yı alan kişi ise isminin açıklanmamasını istedi. - KÜTAHYA