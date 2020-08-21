1 metreküp doğal gaz kaç lira? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar eder? Doğal gaz kokusunda yaşanan gelişmeler ülke gündeminin ana maddesi haline geldi. Peki, doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira?

Doğal gaz arama faaliyetlerinin ülke gündemi haline gelmesiyle doğal gaz ile ilgili konular vatandaşların merak konusu oldu. 1 metreküp doğal gaz kaç lira? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar gibi konular araştırıldı. Peki, doğal gaz fiyatları ne kadar? 1 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ LİRA? 1. kademe konut abonesi Abone grubu İstanbul: 1,5225639968 TL Ankara: 1,594353 TL Bursa: 1,463525 TL Kocaeli: 1,435691 TL İzmir: 1,566279 TL 1 m3 DOĞAL KAZ NE KADAR EDER? EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh) İGDAŞ DOĞAL GAZ FİYATI 01/08/2020 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir. Abone Doğalgaz Satış Fiyatı: TL/KWH 0,14487359 TL/m3: 1,5414549976