1 metreküp doğal gaz kaç lira? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar eder?
Doğal gaz kokusunda yaşanan gelişmeler ülke gündeminin ana maddesi haline geldi. Peki, doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira?
21.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:46
Doğal gaz arama faaliyetlerinin ülke gündemi haline gelmesiyle doğal gaz ile ilgili konular vatandaşların merak konusu oldu. 1 metreküp doğal gaz kaç lira? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar gibi konular araştırıldı. Peki, doğal gaz fiyatları ne kadar?
1 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ LİRA?
1. kademe konut abonesi
Abone grubu
İstanbul: 1,5225639968 TL
Ankara: 1,594353 TL
Bursa: 1,463525 TL
Kocaeli: 1,435691 TL
İzmir: 1,566279 TL
1 m3 DOĞAL KAZ NE KADAR EDER?
EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.
Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh)
İGDAŞ DOĞAL GAZ FİYATI
01/08/2020 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
Abone Doğalgaz Satış Fiyatı:
TL/KWH 0,14487359
TL/m3: 1,5414549976