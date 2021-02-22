1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ne zaman açılacak?
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1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ne zaman açılacak?

22.02.2021 08:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:29
1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitim köy okullarında başladı. MEB, liseler ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi liseler açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Şimdi ise liseler için detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Bakanı Selçuk bugün yüz yüze eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı. 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık tarafından "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacağı bildirilen açıklamada, çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu'nca planlanacağı belirtildi. Ayrıca mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitimin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacağı ifade edildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından konuya ilişkin talebin bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.

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