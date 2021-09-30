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1 kuruşluk banka borcu başına bela oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
1 kuruşluk banka borcu başına bela oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2000 yılında çektiği ve ödeyip bitirdiğini zannettiği bir banka kredisinin 1 kuruş bakiyesi kalan adama banka tarafından ihtarname çekildi, icraya verileceği söylendi ve avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep edildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2000 yılında çektiği ve ödeyip bitirdiğini zannettiği bir banka kredisinin 1 kuruş bakiyesi kalan adama banka tarafından ihtarname çekildi, icraya verileceği söylendi ve avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep edildi.

Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu 2000 yılında ilçedeki Ziraat Bankası şubesinden tarım ve hayvancılık kredisi çekti. Kredi borcunu taksitler halinde ödeyen Hatunoğlu borcunun tamamını ödeyerek kredisini kapattı. Aradan geçen 21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, Ziraat Bankası'nın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 0,1 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi. Durumu önce telefon dolandırıcılığı zanneden Hatunoğlu, banka şubesine giderek durumu sordu. Banka şubesindeki görevli konuyu doğrulayarak Hatunoğlu'na 1 kuruş borcu olduğunu bu borcun hukuk bürosuna sevk edildiğini, borcunu kapatabileceğini ancak öncelikle avukat parası 1000 TL ödemesi gerektiğini söyledi.

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mehmet Hatunoğlu, "2000 yılında kredi kullanmıştım. Kredimi de ödedim kapattım. 1 kuruş borcun kaldı dediler. Tamam 1 kuruş borcumu ödeyeyim o zaman dedim ama öncelikle avukat parası 1000 TL ödemen lazım dediler. Benden 21 yıl boyunca bana bir şey istemedi. 1 kuruş borcun var demedi. Şimdi avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep ediyorlar mağdurum çözüm bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)

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