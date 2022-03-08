1 km kaç litre benzin yakar? Bir depo kaç litra benzin alır? Bir depo kaç litre?
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Bugün gelen yeni zamla birlikte vatandaşlar ortalama bir deponun ne kadara dolacağını merak etmeye başladı. 1 km kaç litre benzin yakar? Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? sorularının yanıtı bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Bir depo kaç litre?
1 km kaç litre benzin yakar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün gelen son zam sonrası benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili detayları araştırmalar yapılmaya başlandı.
Benzinli araç yerine dizel tercih edenlerin dikkat etmesi gereken husus, aldıkları aracı kullanım süresi olmalı. 1.6 veya 1.2 turbo benzinli bir araç şehir içinde ortalama 8.5 litre yakıyor. 1.6 dizel bir araç da şehir içinde 100 kilometrede yaklaşık 6 litre tüketiyor. Binek araç yakıt depoları, normalde 45 ila 65 litre yakıt tutacaktır.
Aracınızın 1 kilometrede ne kadar benzin yaktığını öğrenmek için, deponuzun kapasitesini, katettiğiniz kilometreye bölün. Çıkan sonucu 100 ile çarparsanız 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi miktarına ulaşmış olursunuz.
Örneğin aracınızın 50 litrelik deposu varsa ve depoyu tam doldurup 700 kilometre yol katettiyseniz aracınızın 100 kilometrede ortalama 7,1 litre yakıt tüketiyor demektir.
Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.
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