1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak

Merkezi New York'ta olan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos'ta Adana'da 1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası düzenlenecek.