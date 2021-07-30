1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak
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1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak

1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezi New York'ta olan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos'ta Adana'da 1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası düzenlenecek.

Merkezi New York'ta olan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos'ta Adana'da 1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası düzenlenecek. Organizasyon, Türkiye'deki ilk JKD Dünya Şampiyonası olarak tarihe geçecek.

1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, 29 Ağustos'ta Adana'da Sarıçam Spor Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. 2 Eylül'de sona erecek şampiyonada gösteri ve seminerler, antrenör ve hakem kursları da yer alacak. Bruce Lee'nin ikinci jenerasyon öğrencilerinden Avustralya'da ikamet eden Amerikalı IJKDF Chairman Tom Keplar ile New York'tan IJKDF President/CIO Ahmed Abdelatif de Adana'ya gelecek. Türkiye'den dövüş ustası Sijo Yüksel Yılmaz, IJKDF Başkan Yardımcısı ve Teknik Kurul Başkanı olması dolayısıyla organizasyonun başkanı olarak görevlendirildi. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonu olan Türk takımı TAOLU gösteri yapacak.

Dünya Jeet Kune Do Federasyonu üyesi "Next Generation JKD" akımına dahil olan birçok ülke, Bruce Lee'nin sparring'inin (müsabakasının) yarıştırıldığı, felsefesinin anlatıldığı JKD ailesinin genişletildiği bu organizasyona katılacak. Türkiye'deki ilk JKD Dünya Şampiyonası olarak tarihe geçecek. Şampiyonaya Cezayir, Fas, Gana, Sudan, Pakistan, Kuveyt, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, İrlanda, Sri Lanka, ABD, Mısır, Hindistan, Etiyopya, Suriye, Avustralya, İtalya, Macaristan, Kazakistan ülkelerinin de katılması bekleniyor. - KOCAELİ

1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak
1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak
1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana'da yapılacak - Haberler Spor
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