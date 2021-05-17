1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarının belirleneceği kritik toplantı başladı

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran'a kadar olan kademeli normalleşme adımlarını açıklamasının ardından Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıdan 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımları ile birlikte esnafın talep ettiği desteklerin çıkması bekleniyor.

Korona ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tam kapanma tedbirlerinin ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi. Haziran sonrasında nasıl bir yol izleneceği ise Kabine toplantısında belirlenecek.

Milyonların gözlerini çevirdiği toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başladı. Ana gündemi koronavirüsle mücadele olan toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği görüşülecek.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları ve nüfusa oranlı il vaka haritası analiz edilecek. Aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin gelinen nokta değerlendirilecek.

ESNAFIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiren esnafın talepleri de masadaki konulardan biri. Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi. Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı. Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi. SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.

AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

ERDOĞAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının sona ermesiyle birlikte kamera ve basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarını yapacak.