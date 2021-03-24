Zula Mobile v0.19.2 yaması ile oyundaki birçok hata giderildi!

Mobile için 18 Mart'ta yayınlanan Çanakkale güncellemesinin ardından 0.19.1 yaması ile ortaya çıkan hatalar düzeltilmişti. Fakat hala düzeltilemeyen, oyuncuların problem yaşadığı bazı noktalar bulunuyordu. Bugün yayınlanan 0.19.2 güncellemesi ile birçok hataya çözüm getirildi.

ZULA MOBILE V0.19.2 YAMA NOTLARI

İşte v0.19.2 yaması ile giderilen hatalar:

Keskin nişancı ve diğer silahlarda yaşanan oto-kitlenme hatası

Ölen düşmanın ayak sesini duyma hatası

Bazı durumlarda yaşanan harita yükleniyor ekranında kalma hatası

Lobide kaydedilen kontrollerin maçta gözükmeme hatası

Özel tekliflerde kasa isminin yanlış görüntülenmesi hatası

Bazı durumlarda yaşanan istatistiklerin sıfırlanması hatası

Bunların yanında maçlarda yaşanan bağlantı hatalarını tamamen gidermek için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sorunların yarattığı mutsuzluğun bir telafisi olarak sürpriz hediyelerin olacağı da eklendi.

Kaynak: Playerbros