Zula Mobile v0.19.2 yaması ile oyundaki birçok hata giderildi!
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Zula Mobile v0.19.2 yaması ile oyundaki birçok hata giderildi!

24.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:36
Zula Mobile v0.19.2 yaması ile oyundaki birçok hata giderildi!

Zula Mobile v.0.19.2 yaması yayınlandı. Zula Mobile v0.19.2 yama notları!

Mobile için 18 Mart'ta yayınlanan Çanakkale güncellemesinin ardından 0.19.1 yaması ile ortaya çıkan hatalar düzeltilmişti. Fakat hala düzeltilemeyen, oyuncuların problem yaşadığı bazı noktalar bulunuyordu. Bugün yayınlanan 0.19.2 güncellemesi ile birçok hataya çözüm getirildi.

ZULA MOBILE V0.19.2 YAMA NOTLARI

İşte v0.19.2 yaması ile giderilen hatalar:

  • Keskin nişancı ve diğer silahlarda yaşanan oto-kitlenme hatası
  • Ölen düşmanın ayak sesini duyma hatası
  • Bazı durumlarda yaşanan harita yükleniyor ekranında kalma hatası
  • Lobide kaydedilen kontrollerin maçta gözükmeme hatası
  • Özel tekliflerde kasa isminin yanlış görüntülenmesi hatası
  • Bazı durumlarda yaşanan istatistiklerin sıfırlanması hatası

Bunların yanında maçlarda yaşanan bağlantı hatalarını tamamen gidermek için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sorunların yarattığı mutsuzluğun bir telafisi olarak sürpriz hediyelerin olacağı da eklendi.

Kaynak: Playerbros

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