Zorlu Enerji, 15,6 megavatlık ek kapasite için yatırım yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Zorlu Enerji, 15,6 megavatlık ek kapasite için yatırım yapacak

12.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:32
Zorlu Enerji, 15,6 megavatlık ek kapasite için yatırım yapacak

Zorlu Enerji, 135 megavat kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 15,6 megavatlık ek kapasite artışı imkanı ile 150,6 megavata yükseltmek üzere üretim lisansını yeniledi.

Zorlu Enerji, 135 megavat kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 15,6 megavatlık ek kapasite artışı imkanı ile 150,6 megavata yükseltmek üzere üretim lisansını yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kurulu gücünün yüzde 87'siyle elektrik üretiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, jeotermalden güneşe, rüzgardan elektrikli otomobil şarj istasyonuna kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor ve yatırımlarını geliştirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, yenilenebilir enerji alanındaki yatırım stratejilerini değişen ihtiyaçları ve gelecek odaklı yaklaşımlar doğrultusunda tekrar ele aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda yatırımlarını daha ileriye taşımak için ilaveler yaptıklarını vurgulayan Ak, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali kapasitesinde 15,6 megavatlık bir artırım gerçekleştirmek üzere lisanslarını tadil ederek hedefe doğru bir adım daha attıklarını ifade etti.

Ak, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla çıktığımız yolda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli inşa edebilmek amacıyla jeotermal, güneş, rüzgar ve elektrikli otomobil şarj istasyonu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'mizin bu kapasite artışı sayesinde yıllık 52 bin MWh saatlik üretim karşılığı 13 bin hanenin elektriği temiz enerjiden sağlanabilecek. Bu sayede 28,5 bin ton karbondioksit (CO2) salımı azaltılacaktır. Bu miktar da 30 bin ağacın bir yılda yapmış olduğu karbondioksit azaltımına eşdeğerdir."

Zorlu Enerji, 15,6 megavatlık ek kapasite için yatırım yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel Birol Güven Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zorlu Enerji, 15,6 megavatlık ek kapasite için yatırım yapacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:36:41. #1.16#
title