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ZES, turizm sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ZES, turizm sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor

Pandemi dönemine rağmen hız kesmeden gerçekleştirdiği yatırımlarla 81 ilde 600'ün üzerinde noktada bin 100'den fazla soketle hizmet veren Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyon ağı (ZES), Türkiye'de elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını ciddi anlamda genişleterek,...

Pandemi dönemine rağmen hız kesmeden gerçekleştirdiği yatırımlarla 81 ilde 600'ün üzerinde noktada bin 100'den fazla soketle hizmet veren Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyon ağı (ZES), Türkiye'de elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını ciddi anlamda genişleterek, turizm destinasyonlarında elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlıyor.

Elektrikli araç ekosistemine yönelik yatırımları ile sektörün liderlerinden biri olan Zorlu Enerji, Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli turizm projelerinin altında imzası bulunan Dorak Holding'le yaptığı iş birliği kapsamında Nevşehir'de Göreme Kaya Otel, Avanos Hilton Otel, Venessa Seramik, Ramada By Wyndham Cappadocia; Ankara'da Sur Çankaya; Aydın Kuşadası'nda Le Bleu Hotel; Çanakkale'de Troia Dinlenme Tesisi olmak üzere toplam 7 noktada elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES kurulumu gerçekleştirecek.

"Ülkemizi elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES ile örüyoruz"

Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, "Elektrikli araç ekosistemine yönelik yaptığımız yatırımlarla ülkemizi elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES ile örüyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, elektrikli araç kullanıcılarına Türkiye'nin Ege ve Güney sahilleri başta olmak üzere 81 ilde kesintisiz sürüş yapma imkanı sağlıyoruz. Dorak Holding ile yaptığımız iş birliği sonrasında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ülkemizin turizm cenneti Nevşehir'e de ZES markamızla hizmet vermeye başlayacağız. Yoğun seyahat bölgelerine yaptığımız yatırımlarla ülkemize turizm alanında da hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Seyahat severlerin kesintisiz ve kolay şekilde seyahatlerini planlayabilmeleri için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan elektrikli otomobilleri, tüm seyahat destinasyonlarına yaymayı hedefliyoruz. Bu anlamda yaptığımız ve bundan sonra da yapmayı planladığımız yatırımlarımızla turizm sektörüne ve ülkemize katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

ZES, turizm sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor

ZES, turizm sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor

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